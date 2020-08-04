Урумчи, Китай, , 06:05 — REGNUM В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая подтверждено 28 новых случаев COVID-19, сообщает 4 августа агентство Синьхуа.

Все новые случаи, по данным региональной комиссии здравоохранения, пришлись на столицу региона город Урумчи. В регионе также было выявлено девять новых бессимптомных случаев опасной инфекции.

Всего в Синьцзяне было подтверждено 606 случаев COVID-19, а также 114 бессимптомных случаев заражения новым коронавирусом. Под наблюдением медиков находится 15 213 человек.

В период с 15 июля и по 3 августа в общей сложности 42 пациента были выписаны из больниц региона по выздоровлению, еще 37 бессимптомных случаев были сняты с медицинского наблюдения в Урумчи.