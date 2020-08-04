Далянь, Китай, , 06:01 — REGNUM В провинции Ляонин на северо-востоке Китая выявлено два новых случая COVID-19, сообщает 4 августа агентство Синьхуа.

По данным региональной комиссии здравоохранения, оба случая пришлись на прибрежный город Далянь, где в последние недели был выявлен кластер заражения опасной инфекцией.

Всего в провинции за все время эпидемии было выявлено 255 случаев COVID-19, из которых 34 оказались «импортными», то есть выявленными у прибывших в регион из-за рубежа. Десять человек скончались, еще 160 были выписаны из больниц по выздоровлению.

За прошедшие сутки в Китае было выявлено 36 новых случаев COVID-19, из которых 30 оказались локальными, а остальные — «импортными». Из больниц было выписано 17 человек.