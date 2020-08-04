Владивосток, , 06:31 — REGNUM Власти Приморья в ожидании вакцины готовятся ко второй волне эпидемии коронавируса — закупают средства индивидуальной защиты, лекарственные препараты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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По словам специалистов, в больницах уже сформирован значительный запас лекарств на случай возможного ухудшения эпидситуации по коронавирусу, гриппу и ОРВИ.

«Сформирован неснижаемый запас СИЗов. У нас уже есть более 100 тысяч штук респираторов и защитных костюмов, более 1 миллиона масок», — заверили в минздраве Приморья.

Как сообщало ИА REGNUM, на 4 августа в Приморье зарегистрировано 7216 носителей SARS-CoV-2, продолжают лечение более 1,5 тыс. пациентов. За время эпидемии скончались 87 человек, из них около 60% — мужчины, именно они тяжелее переносят болезнь.