Сантьяго, , 05:43 — REGNUM В Чили после подтверждения за последние сутки 1762 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 их общее число превысило 360 тысяч и составляет 361 493. Об этом 3 августа сообщается на странице в Twitter.

Из этого количества выздоровело уже 333 976 человек. Также в стране скончалось 9707 пациентов с COVID-19. За сутки этот показатель вырос на 99 летальных исходов.

В настоящее время в больницы страны госпитализированы или находятся на учете 17 810 больных.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа, по данным ВОЗ, всего в мире подтверждено 17 918 582 фактов инфицирования SARS-CoV-2.

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