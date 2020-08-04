Посёлок городского типа Коченёво, Новосибирская область, , 05:42 — REGNUM В Коченевской центральной районной больнице пациентов с внебольничными пневмониями, с коронавирусом, становится ощутимо меньше. Об этом сообщил главный врач медучреждения Сергей Войнов.

«Количество поступающих — меньше количества выписанных. Дышать стало легче», — отмечает Войнов.

В министерстве здравоохранения Новосибирской области ИА REGNUM уточнили, что во всём регионе отмечается уменьшение потока инфекционных пациентов.

Так, Валентина Семенова попала в коченевскую больницу две недели назад в тяжёлом состоянии. Рассказывает, что не могла дышать, есть и пить было трудно. Сегодня она чувствует себя гораздо лучше.

«Я прямо ожила! Если честно, не надеялась на такое быстрое улучшение. Но, учитывая заботу и лечение, все идет хорошо. Восстанавливается и дыхание, и вкусовые ощущения», — рассказывает женщина.

Госпиталь в Коченёво размещается в отдельном двухэтажном инфекционном корпусе районной больницы и рассчитан на 30 коек. Почти все палаты — боксированные. Сегодня здесь лежат 24 пациента: на ИВЛ — ни одного человека, на кислородной поддержке — двое.

В районах Новосибирской области развернута 1 891 инфекционная койка для пациентов с коронавирусом и подозрением на него.