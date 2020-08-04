Петропавловск-Камчатский, , 05:42 — REGNUM Специалисты не исключают возможность того, что школьникам придётся учиться в новом учебном году день через день. Власти рассматривают возможность обеспечения учащихся младших классов горячим питанием в нестандартных условиях работы учебных заведений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Камчатка полностью готова к обеспечению учащихся начальных классов горячим питанием. На эти цели регион получит из федерального бюджета 107 млн рублей, собственные средства составят 5 млн рублей.

В случае если из-за эпидемиологической обстановки учебный процесс будет организован не в полном объёме власти региона готовы выплачивать родителям компенсации на питание.

«Если эпидемиологическая обстановка заставит нас работать в режиме день через день, допустим, в крупных школах, где большое количество детей, то в обязательном порядке будем предлагать решение, которое было в весенний период — выплату родителям компенсации стоимости питания», — сообщила врио заместителя председателя правительства Камчатского края Виктория Сивак.

Как сообщало ИА REGNUM, 25,4 тыс. младшеклассников в школах Адыгеи будут получать бесплатное горячее питание с 1 сентября.