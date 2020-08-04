Сеул, , 05:33 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 34 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Среди новых случаев 21 является завозным, остальные 13 связаны с распространением инфекции внутри страны. В центре отмечают, что последнюю неделю ежесуточно выявляемое число заболевших колеблется от в районе 20−40 человек.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа достигло 14 423. С начала пандемии в Южной Корее скончался 301 пациент от осложнений COVID-19.