Пекин, , 05:32 — REGNUM Больницы Китая за сутки покинули 17 человек, переболевших COVID-19, сообщает 4 августа агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, в больницах страны по-прежнему находится еще 800 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, включая 36 человек в тяжелом состоянии.

Всего 79 030 были выписаны из больниц страны по выздоровлению за все время эпидемии в Китае. Общее число заболевших достигло 84 464 с момента выявления первого случая. Скончались от опасной инфекции 4634 человека.

Напомним, что за прошедшие сутки в Китае было зафиксировано 36 новых случаев COVID-19, из которых 30 оказались локальными, а остальные — «импортными».