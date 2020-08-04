Москва, , 05:31 — REGNUM Несколько российских регионов в ближайшие дни испытают на себе воздействие повышенного уровня ультрафиолетового излучения, заявил 4 августа журналистам руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Орловская, Брянская, Курская, Воронежская, Липецкая области — в этих регионах в течение ближайших дней будет повышенный ультрафиолетовый индекс. Он будет в районе 6−7 единиц», — сказал он.

Еще более высокий индекс прогнозируется с 5 августа в Краснодарском крае, Ставрополье, республиках Серного Кавказа и Крыму.

«Очень высокий индекс. Будет достигать 8−10 единиц», — добавил метеоролог.

По словам Вильфанда, такой индекс говорит об «опасном солнце», которое потребует от жителей названных регионов соблюдения мер безопасности.

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