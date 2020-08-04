Пекин, , 05:28 — REGNUM В Китае за прошедшие сутки выявлено 36 новых случаев COVID-19, сообщает 4 августа агентство Синьхуа.

Из общего числа новых случаев, 30 оказались локальными, еще шесть «импортными», то есть выявленными у прибывших в страну из-за рубежа. Из локальных случаев 28 пришлись на Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая, еще два — на провинцию Ляонин на северо-востоке страны, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Один новый «импортный», то есть у прибывшего в страну из-за рубежа, случай подозрения на инфекцию был выявлен в Шанхае. Смертей от опасной инфекции за сутки зафиксировано е было.