Новосибирск, , 05:26 — REGNUM В Новосибирской области в медицинские организации уже обратился 19 561 человек, в том числе 5870 детей до 18 лет, пострадавших от укусов клещей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Зарегистрировано 70 случаев клещевого энцефалита и 76 случаев клещевого боррелиоза», — уточнили в ведомстве.

В лабораториях на клещевой энцефалит исследовано 17 020 клеща, из них заражённых вирусом клещевого энцефалита — 3,8%, исследовано на клещевой боррелиоз 16 867, заражённость боррелиями — 60,2%.