Москва, , 05:19 — REGNUM Во вторник, 4 августа, в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +24… +26 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В ночь на 5 августа в Москве будет переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +12… +14 °С.

Ветер южный, юго-западный 3−8 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +21… +26 °С днём и +8… +14 °С ночью.

В среду, 5 августа, днём в столице ожидается +26… +28 °С. По области +23… +28 °С. Ночью в регионе ожидается +11… +16 °С. Без осадков.