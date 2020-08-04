Горно-Алтайск, , 05:03 — REGNUM В Республике Алтай, по данным на утро сегодня, за прошедшие сутки выявили семь новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Четыре случая заражения выявлены в Горно-Алтайске, два — в Кош-Агачском районе и один — в Усть-Канском районе.

«Три из семи новых случаев выявлены по контакту с ранее заразившимися. В четырёх случаях диагностированы симптомы заболевания», — уточняется в оперативном сообщении.

За сутки выздоровели 42 пациента, за весь период в регионе выписаны из медучреждений 1235 человек.⠀Всего в Республике Алтай лабораторно подтверждено 1643 случая заражения.