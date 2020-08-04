Благовещенск, , 04:54 — REGNUM Амурская область получила от благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко при содействии благотворительного фонда помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» 45 тысяч защитных масок на сумму около 500 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минсоцзащиты.

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Одноразовые защитные маски поступили в Благовещенский дом-интернат и будут распределены в подведомственные минсоцзащиты учреждения. Защитными средствами обеспечат специалистов комплексных центров социального обслуживания населения, обслуживающих граждан на дому. Нуждающихся сегодня в таком уходе более двух тысяч человек пожилого возраста и инвалидов.

Ранее область получила от благотворительного фонда 50 тыс. масок и более 500 флаконов антисептических средств.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области за последние сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе лабораторно SARS-CoV-2 подтвердился у 2824 человек.