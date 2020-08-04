Мехико, , 04:52 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки выявили 4767 случаев заражения коронавирусом нового типа, заявил заместитель министра здравоохранения страны Уго Лопес-Гаттель на своей странице в Twitter.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на мексиканский территории достигло 443 813. Также к 4 августа число умерших от осложнений COVID-19 в Мексике достигло 48 012 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, к 4 августа число зараженных коронавирусом нового типа в Латинской Америке превысило 5 млн человек. А к началу августа число умерших в регионе пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 200 тысяч.

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