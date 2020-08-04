Владивосток, , 04:48 — REGNUM Из регионов Дальнего Востока с 20 августа отменяются прямые рейсы в Сочи и Симферополь.

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Такое решение принял туроператор «Библио Глобус». Прямые рейсы прекратят на два месяца раньше запланированных сроков. Они выполнялись авиакомпанией «Россия» на Boeing 747. Загрузка самолётов была полной.

«С 20 августа полёты из городов Дальнего Востока полностью прекращаются по инициативе туроператора. Мы подготовили предложения по оптимизации туристической программы», — цитирует представителя хабаровского аэропорта «Интерфакс».

При этом руководство надеется, что жители Дальнего Востока всё же смогут летать в курортные города Краснодарского края по доступной цене.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Россия» впервые с 6 июля 2020 года начала запускать прямые рейсы из городов Дальнего Востока в Сочи и Симферополь.