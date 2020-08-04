Благовещенск, , 04:40 — REGNUM В Амурской области за последние сутки выявили 23 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в регионе лабораторно SARS-CoV-2 подтвердился у 2824 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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Полностью излечились в Приамурье 1683 человека. Не справились с заболеванием 48 пациентов с коронавирусом.

Наибольшее число инфицированных коронавирусом выявили в областной столице — в Благовещенске зафиксировали 1250 носителей инфекции, на втором месте — Свободный — 595, на третьем — Тында — 186.

В Приамурье провели почти 179 тыс. исследований на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Вооружённых силах России по состоянию на 3 августа выявлено 1066 военнослужащих с коронавирусной инфекцией.