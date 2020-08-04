Токио, , 04:11 — REGNUM В Японии у двух собак выявили коронавирус нового типа, передает телеканал NHK.

По его данным, компания по страхованию животных Anicom Holdings утверждает, что получила положительные результаты тестов у двух собак. После этого страховая компания предложила временно изымать домашних питомцев у людей, зараженных коронавирусом нового типа.

При этом отмечается, что у собак не наблюдалось симптомов заражения новой инфекцией. Этот случай прокомментировало и японское министерство окружающей среды. По их данным, это первые случаи выявления коронавируса нового типа у животных в Японии.