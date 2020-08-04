Оттава, , 04:09 — REGNUM Порыв ветра стал причиной выкатывания небольшого самолета на парковку перед супермаркетом в городе Нельсон в канадской провинции Британская Колумбия, передает телеканал СTV.

Воздушное судно пробило забор аэропорта, проехало через автотрассу и остановилось на парковке.

У самолета вырвано шасси и повреждена носовая часть. При инциденте пострадали два человека, которые были на борту в момент выкатывания.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля, в 22 км к востоку от аэропорта города Эдмонтон в канадской провинции Альберта, потерпел крушение небольшой самолет. Погибли три человека.

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