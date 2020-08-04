Богота, , 03:50 — REGNUM 11 017 летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 подтверждено на территории Колумбии с начала наблюдений за пандемией, 3 августа сообщается на странице в Twitter министерства здравоохранения республики.

За сутки в стране скончалось 367 пациентов с данным диагнозом. Кроме того, в Колумбии было зафиксировано 10 199 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2

Всего в стране выявлено 327 850 подобных фактов, из которых 173 727 — закончились излечением заразившихся.

Также с начала пандемии в Колумбии провели 1 655 530 тестов на коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа в Колумбии количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом превысило 300 тысяч.

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