Вашингтон, , 03:18 — REGNUM В Латинской Америке число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 5 миллионов, сообщает агентство Reuters на основании собственного подсчета.

Агентство утверждает, что Латинская Америка является наиболее пострадавшим от пандемии COVID-19 регионом в мире. Ранее, 1 августа, в этом регионе число людей, умерших в результате осложнений коронавирусной инфекции, превысило 200 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, к 4 августа в Перу количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 433 100. С начала пандемии в стране скончались 19 811 пациентов с COVID-19.

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