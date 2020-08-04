Лима, , 02:57 — REGNUM Значения в 433 100 достигло общее количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Перу, сообщается на сайте перуанского минздрава.

За сутки в стране было выявлено 4250 фактов инфицирования SARS-CoV-2 и 197 летальных исходов от осложнений при COVID-19.

Всего в стране по этой причине скончались 19 811 пациентов. Еще 298 091 человек выздоровел.

С начала пандемии в стране проведено 2 417 857 исследований на SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа, по данным Всемирной организации здравоохранения, за сутки во всем мире зарегистрировано 257 677 случаев заражения коронавирусом.

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