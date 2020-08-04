Красноярск, , 02:44 — REGNUM Во вторник, 4 августа, в Красноярске будет переменная облачность, небольшой кратковременный дождь, возможно гроза, температура воздуха +25… +27 °С. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В 6:20 на Театральной площади было +15 °C.

Ночью с 4 на 5 августа ожидается до +13 °C.

Скорость северо-восточного ветра 3−8 м/с, при грозе порывы до 14 м/с. Давление — 734 мм рт. ст.

В среду, 5 августа, в Красноярске до +22 °C днём и до +14 °C ночью.

В четверг, 6 августа, в Красноярске ожидается до +20 °C днём. Ночью до +14 °C.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 4 августа в Туруханском районе Красноярского края ожидается температура воздуха +25… +30 °С, местами грозы. В центральных и южных районах Красноярского края местами грозы, при грозах усиление ветра до 15−18 м/с.