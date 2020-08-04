Иерусалим, , 02:27 — REGNUM В Израиле за прошедшие сутки число зараженных коронавирусом нового типа увеличилось на 1615, сообщает пресс-служба израильского минздрава.

Всего с начала пандемии в Израиле подтвердили 74 430 случаев заражения SARS-CoV-2. Также за 3 августа в стране скончались 10 человек с коронавирусной инфекцией. Всего в Израиле умерли 546 пациентов от осложнений, вызванных COVID-19.

При этом в израильском минздраве отмечают снижение числа пациентов, находящихся в критическом состоянии. Тем не менее, число активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Израиле составляет 26 313.