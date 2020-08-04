Каир, , 02:19 — REGNUM В Египте за прошедшие сутки скончались 23 пациента с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба египетского минздрава.

Таким образом общее число жертв осложнений COVID-19 на египетской территории достигло 4888. Также за минувшие сутки в Египте выявили 157 зараженных коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в стране подтвердили 94 640 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

По данным минздрава Египта, за 3 августа выздоровели 1611 человек. Всего в стране выздоровели 44 066 пациентов.