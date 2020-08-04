Богота, , 02:13 — REGNUM Часть преступников, угнавших грузовой автомобиль с пивом в столице Колумбии Боготе, пойманы заявил представитель колумбийской полиции полковник Нельсон Киньонес в эфире телеканала Noticias Caracol.

Злоумышленники брызнули в сторону водителя неизвестное вещество, после чего он потерял сознание. Сейчас пострадавший находится в больнице. Медики оценивают его состояние как стабильное.

Транспортное средство было найдено по сигналам встроенного датчика GPS. Преступники успели разгрузить пиво на небольшом складе.

Всего было задержано трое злоумышленников. Еще двоим удалось сбежать. Стоимость украденного груза составляет около 80 млн песо (почти $21 тысяча).

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года в городе Куругуати в Парагвае перевернулся грузовик, который перевозил пиво. Местные жители похитили из транспортного средства около 30 тысяч упаковок напитка.

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