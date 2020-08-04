Вашингтон, , 01:25 — REGNUM Соединенные Штаты вступили в новую фазу по заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявила координатор рабочей группы по борьбе с COVID-19 в США Дебора Биркс в ходе пресс-конференции в Белом доме.

«Мы вступили в новую фазу… Все, что мы наблюдаем сегодня, очень отличается от ситуации в марте и апреле», — заявила она.

Биркс подчеркнула, что сейчас коронавирус «невероятно распространился» как в крупных городах, так и в сельской местности. Она также призвала американцев, проживающих вместе со своими родственниками пожилого возраста, носить медицинские маски дома.

Как сообщало ИА REGNUM, к 3 августа в США подтвердили 4 667 957 случаев заражения коронавирусом нового типа. Общее число жертв осложнений COVID-19 в стране достигло 154 860 человек. Отметим, что США являются «лидером» в мире как по заболеваемости коронавирусной инфекции, так и по числу летальных исходов.

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