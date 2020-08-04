Париж, , 00:58 — REGNUM Двое сотрудников Главного управления внешней безопасности (DGSE) минобороны Франции взяты под арест представителями юстиции страны, 3 августа сообщает агентство France Presse (AFP).

Им предъявлены обвинения в попытке убийства и нелегальной транспортировке оружия. Обвиняемых задержали 24 июля в городе Кретей, когда они находились в украденном автомобиле.

По делу проходит еще один арестованный, о личности которого ничего не известно. Расследование поручено отделу по борьбе с терроризмом уголовного розыска Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае во французском регионе Иль-де-Франс были задержаны четверо «псведополицейских», которые под видом проверки документы крали денежные средства из автомобилей.

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