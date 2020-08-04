Рабат, , 00:54 — REGNUM В Марокко зафиксировали за прошедшие сутки 659 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба марокканского министерства здравоохранения.

Эжен Делакруа. Марокканец, седлающий коня. 1855

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в королевстве достигло 26 196. Также за 3 августа в стране скончались 19 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в Марокко от осложнений COVID-19 скончался 401 человек.

Отмечается, что уже выздоровели 18 968 пациентов, их выписали из медучреждений королевства. В настоящее время в лечебных учреждениях находятся 16 250 человек. Из них 79 находятся в реанимации.

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