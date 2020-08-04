Санкт-Петербург, , 00:43 — REGNUM Решение об аресте вдовы рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) Марины Кохал будет обжаловано, сообщил 3 августа журналистам её адвокат Сергей Лукьянов.

«Оно (решение суда — ред.) будет обжаловано, безусловно», — сказал он.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга поместил обвиняемую в убийстве Кохал под стражу в СИЗО на срок до 30 сентября.

Расчлененное тело музыканта нашли 29 июля в квартире в центре Санкт-Петербурга. Части тела были упакованы в пять пакетов, на месте происшествия нашли также ножовку, таз и разделочную доску.

Читайте ранее в этом сюжете: Вдову Картрайта отправили в СИЗО по обвинению в убийстве мужа