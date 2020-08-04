Москва, , 00:31 — REGNUM В Москве за минувшие сутки умерли 12 человек с COVID-19. Об этом 4 августа сообщили в оперштабе Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Никольская улица Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным штаба, у всех 12 скончавшихся пациентов были получены положительные результаты тестов на коронавирусную инфекцию, а также был подтверждён диагноз «пневмония».

Всего в Москве с начала эпидемии умерли 4510 человек с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 3 августа, за минувшие сутки в Москве выявили 693 случая заражения коронавирусом (всего с начала эпидемии — 243 406 случаев). За сутки выздоровели 842 человека, умерли 13 человек.

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