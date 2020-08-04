Абу-Даби, , 00:23 — REGNUM В Объединенных Арабских Эмиратах выявили за сутки 164 новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения и предотвращения заболеваний ОАЭ.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории ОАЭ достигло 61 163. Также за минувшие сутки в стране выздоровели 248 пациентов. Всего от коронавирусной инфекции в ОАЭ выздоровели 54 863 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу июля в Объединенных Арабских Эмиратах количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа приблизилось к 60 тысячам. Число выздоровевших превысило 53 тысячи.

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