Москва, , 00:22 — REGNUM Вступил в силу ГОСТ Р 50 577−2018, разрешающий использование в России номеров новых форматов для мотоциклов и праворульных автомобилей с нестандартным местом их крепления, сообщили 4 августа в пресс-службе Росстандарта.

Дарья Драй © ИА REGNUM

В частности, владельцы мотоциклов смогут использовать номера размера 190×145 мм вместо нынешних 245×185 мм.

«Разработка данного национального стандарта осуществлялась ФКУ «НЦ БДД МВД России» в 2017—2018 годах», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что при подготовке проекта ГОСТа были учтены предложения ГУОБДД МВД России, Минобороны РФ, Минсельхоза РФ, других организаций и граждан.

Для изготовления нового номера владелец транспортного средства может самостоятельно обратиться в соответствующую организацию.

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