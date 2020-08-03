Кейптаун, , 23:42 — REGNUM За последние 24 часа в ЮАР выявлено 5377 случаев COVID-19, общее число случаев заболевания к концу дня 3 августа достигло 516 862, сообщил Минздрав африканской страны.

Согласно отчету, к настоящему моменту от COVID-19 в Южно-Африканской республике умерли уже 8539 человек. Выздоровевшими считаются 358 037 пациентов.

Суточное число подтвержденных случаев в ЮАР резко снизилось по сравнению с пиковыми значениями конца июля, однако это может быть связано с низким числом тестирований на SARS-CoV-2 за отчетные сутки (21 916).

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