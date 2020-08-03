Пекин, , 23:36 — REGNUM Группа учёных из Китая и Великобритании провела исследование для выяснения вероятности инфицирования коронавирусом во время поездки в поезде. Результаты своей работы они опубликовали в журнале Clinical Infectious Diseases.

Поезд Neu-Zwei

Как сообщается, учёные проанализировали данные о 2334 пассажирах, путешествовавших на скоростных поездах в Китае, у которых позднее обнаружились симптомы COVID-19. Суммарно они контактировали с другими пассажирами более 72 тысяч раз.

Согласно результатам исследования, вероятность заражения у сидящего рядом с инфицированных коронавирусом составляет 3,5%, а у того, кто находится с больным в одном ряду — 1,5%. У человека, севшего на место больного, который вышел из вагона, вероятность заражения оценивается в 0,075%.

Исследование также показало, что лучшим способом снизить риск заражения в поезде является соблюдение дистанции не менее 2,5 метра, однако эффективность этого метода снижается по мере увеличения времени, проведённого в поездке.