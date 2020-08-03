Подгорица, , 22:25 — REGNUM В Черногории за сутки выявили 43 новых случая заражения коронавирусом. Как сообщает институт общественного здравоохранения, было обработано 306 тестов.

За сутки выздоровели 242 человека, зарегистрирована одна смерть от последствий COVID-19.

Число активных случаев снижается, оно составляет на 3 августа 1562 человека. Больше всего зараженных выявляется в столице страны Подгорице — около 25 случаев в день.

На всей территории страны действует масочный режим как на улице, так и в закрытых помещениях, запрещены массовые собрания, не работают детские сады, в ряде северных муниципалитетов действуют и другие ограничения.