Женева, Швейцария, , 21:32 — REGNUM Во всём мире за последние сутки зафиксировано 257 677 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает 3 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточняется, за весь период с начала пандемии выявлено уже 17 918 582 инфицированных коронавирусом.

Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё 5810 пациентов с COVID-19, общее число случаев летального исхода возросло до 686 703.

Напомним, ранее сегодня эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове заявила на брифинге, что по различным исследованиям, менее 10% людей во всём мире перенесли заболевание, вызываемое коронавирусом SARS-CoV-2.

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