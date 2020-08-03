Анкара, , 20:56 — REGNUM В Турции за последние сутки более 41,3 тысячи человек были протестированы на коронавирус, у 995 из них результат оказался положительным. Об этом сообщил 3 августа министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в своём микроблоге в Twitter.

Уточняется, что всего за период с начала эпидемии в стране зафиксирован уже 233 851 случай заражения коронавирусом.

Сообщается также, что за сутки в больницах Турции скончались 19 пациентов с коронавирусом, общее число летальных случаев возросло до 5747.

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