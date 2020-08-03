Лондон, , 20:21 — REGNUM В Великобритании за последние сутки зафиксировано 938 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных увеличилось до 305 623. Об этом сообщает 3 августа пресс-служба правительства страны.

За весь период с начала эпидемии в Соединённом Королевстве скончались не менее 46 тысяч пациентов с COVID-19. Ежесуточные данные об умерших в стране не публикуется с середины июля в связи с решением властей о пересмотре методики ведения статистики по заболеванию.

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Напомним, с 1 августа в Великобритании должен был начаться очередной этап смягчения карантинных мер, однако премьер-министр страны Борис Джонсон отменил данное решение в связи с возобновившимся ростом новых случаев заражения коронавирусом.

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