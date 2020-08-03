Тегеран, , 22:49 — REGNUM 3 августа пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 215 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 17 405. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Эпидемия коронавируса в Иране tasnimnews.com

Садат Лари отметила, что с учетом 215 новых жертв их общее число по стране возросло до 17 405. «За последние 24 часа было обнаружено около 2598 новых случаев заражения COVID-19, при этом 134 человека были госпитализированы», — подчеркнула она.

По словам Лари, в общей сложности 312 035 иранцев были подвержены заражению опасным вирусом, около 270 228 из них выздоровели и были выписаны из больниц. «Около 4104 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и проходят лечение в отделениях интенсивной терапии», — сказала пресс-секретарь.

Она также подчеркнула, что к настоящему времени в Иране было проведено 2 534 658 обследований.