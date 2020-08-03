Тромсё, Норвегия, , 20:07 — REGNUM Норвежский туроператор Hurtigruten прекратил все свои круизы после вспышки COVID-19 на одном из своих лайнеров, 3 августа сообщает агентство Reuters.

«Наша собственная неудача, а также рост заболеваемости на международном уровне привели нас к прекращению всех круизов в норвежских и международных водах» , — заявил исполнительный директор Hurtigruten Даниэль Скьелдам.

В настоящий момент принадлежащий компании круизный лайнер MS Roald Amundsen пришвартован в Тромсё в Норвегии. 41 человек на борту показал положительный тест на коронавирус, сотням пассажиров предписана обязательная изоляция.

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