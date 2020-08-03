Тромсё, Норвегия, 3 августа 2020, 20:07 — REGNUM Норвежский туроператор Hurtigruten прекратил все свои круизы после вспышки COVID-19 на одном из своих лайнеров, 3 августа сообщает агентство Reuters.
В настоящий момент принадлежащий компании круизный лайнер MS Roald Amundsen пришвартован в Тромсё в Норвегии. 41 человек на борту показал положительный тест на коронавирус, сотням пассажиров предписана обязательная изоляция.
Читайте также: Ещё один круизный лайнер поставлен на карантин из-за коронавируса