Рим, , 19:56 — REGNUM По данным на вечер понедельника, 3 августа, в Италии умерли 35 166 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 12 (днем ранее — на 8), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

Выздоровели 200 589 человек, за день этот показатель увеличился на 129 (днем ранее — на 231).

Число подтвержденных носителей выросло на 159 (днем ранее — на 239). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 248 229 В настоящее время заражены 12 474 человека — на 18 больше, чем днем ранее.