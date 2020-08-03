Екатеринбург, , 19:08 — REGNUM Введённый из-за СОVID-19 режим самоизоляции для ряда категорий жителей Свердловской области продлён на неделю, сообщили 3 августа в пресс-службе регионального руководства.

Пожилой мужчина в медицинской маске Наталья Стрельцова (с) ИА REGNUM

Уточняется, что эти ограничения продлеваются до 10 августа для людей в возрасте 65 лет и старше и для имеющих хронические заболевания жителей Свердловской области.

Соответствующий указ подписан сегодня, 3 августа, главой региона Евгением Куйвашевым. Этот документ уже вступил в силу.

Отмечается также, что в Свердловской области продолжают действовать ограничения, установленные ранее указом №100-УГ о режиме повышенной готовности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области количество подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией достигло 21 179.