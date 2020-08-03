Тамбов, 3 августа 2020, 18:56 — REGNUM Глава администрации Александр Никитин поручил разработать комплексную программу капитального ремонта школ и детских садов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.
В Тамбовской области каждый год возводятся новые школы и детские сады, но вместе с ними продолжают работать образовательные учреждения, которые были построены десятки лет назад. И в них необходимо создать такие же комфортные условия для обучения детей. В связи с этим, выступая с отчетом о результатах деятельности администрации области за 2019 год на расширенном заседании Тамбовской областной думы, губернатор Александр Никитин поручил разработать комплексную программу капитального ремонта школ и детских садов. По его словам, за последние пять лет в области прибавилось 3 тыс. школьников.
За пять лет создано более 5,5 тыс. новых учебных мест, соответствующих самым высоким требованиям. В прошлом году новые школы были введены в эксплуатацию в городах Рассказово и Мичуринск — там полностью ликвидирована вторая смена. В текущем году со строительством новой школы планируется решить эту проблему в Котовске.
Губернатор подчеркнул, что жители области ждут приведения в соответствие новым требованиям зданий школ и детских садов, построенных еще в советское время.