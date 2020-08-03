Тамбов, , 18:51 — REGNUM В центре Тамбова идет строительство регионального социального МФЦ, который возводится в рамках реализации региональной программы «Старшее поколение», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Он централизует все выплаты, объединит службу социальных кураторов и единую диспетчерскую службу.

На строительстве социального МФЦ. Тамбов Tambov.gov.ru

Губернатор Тамбовской области Александр Никитин ранее поставил задачу перевести социальную сферу на цифровую платформу, централизовать все выплаты путем создания социального МФЦ. В рамках исполнения поручения в Тамбове выделено помещение рядом с МФЦ на улице М. Горького площадью более 2,5 тыс. кв. метров, началось строительство. В настоящее время готовность выполненных работ составляет почти 35%. Завершить реконструкцию и сдать объект в эксплуатацию планируется в декабре 2020 года.

Региональные власти отмечают, что создание социального многофункционального центра позволит эффективно решать сразу несколько задач. Во-первых, это качественное информирование заявителей о порядке, способах и условиях получения социальной помощи и возможность получения одновременно комплекса услуг при однократном обращении. Работа социального МФЦ оптимизирует административные процедуры и повысит качество оказания социальной помощи. Кроме того, будет осуществляться контроль оказания помощи гражданину и корректировка направлений содействий.

Социальный МФЦ будет работать по принципу «одного окна». Услуги будут оказываться по экстерриториальному принципу, то есть обратиться в центр можно будет вне зависимости от места проживания. Еще один плюс — сокращение времени и финансовых издержек на получение услуг за счет предоставления их на базе социального МФЦ.

В социальном МФЦ разметят несколько взаимосвязанных зон. В зоне ожидания и информирования граждан с электронной системой управления очередью будут расположены информационные стенды и детский игровой уголок. В зоне индивидуального консультирования будет организована работа социальных кураторов, то есть заявители получат сопровождение на всех этапах обслуживания.

Телефонные обращения тамбовчан будут обрабатывать в call-центре. В зоне обработки обращений и информирования по вопросам оказания социальной помощи, предоставления мер социальной поддержки также будут обрабатывать обращения, поступившие через интернет. Власти акцентируют внимание на том, что это необходимый элемент создания системы долговременного ухода, который позволит осуществить переход от заявительного принципа оказания услуг на принцип выявления нуждающихся граждан.

Выплатной центр объединит три структуры: центр обработки данных, отдел назначения и правового контроля, а также отдел формирования выплат. Обработка запросов заявителей о предоставлении мер соцподдержки и назначение выплат будет происходить на основе сведений государственной информационной системы «Единый социальный регистр населения Тамбовской области» (ГИС ЕСРН).