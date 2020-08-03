Белград, , 18:15 — REGNUM В Сербии за последние сутки более 7,1 тысячи человек были протестированы на коронавирус, результаты 258 из них оказались положительными. Об этом сообщает 3 августа кризисный штаб при правительстве республики.

Как уточняется, всего за период с начала эпидемии в стране выявлен уже 26 451 инфицированный коронавирусом.

Сообщается также, что за сутки в больницах Сербии скончались ещё восемь пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 598.