Санкт-Петербург, , 22:21 — REGNUM Уроженку Алтайского края Марину Кохал, жену украинского рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт, со второй попытки поместили под стражу в СИЗО на срок до 30 сентября. Такое решение принял Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга поздно вечером 3 августа.

Марина Кохал в суде

Женщину обвиняют в убийстве своего мужа не установленным пока способом. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Сама обвиняемая вину не признаёт.

Следствие настаивало на помещении Кохал в СИЗО из-за того, что она обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, не имеет постоянной регистрации в Петербурге, может оказать давление на свидетелей, не имеет постоянной работы.

Адвокаты обвиняемой, среди которых Сергей Лукьянов, защитник историка Соколова, возражали против этих доводов и просили суд избрать для Кохал домашний арест.

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По данным следствия, не позднее 29 июля Кохал умышленно лишила жизни Юшко, находясь в квартире дома на Невском проспекте, а затем расчленила его труп с целью сокрытия следов преступления.

31 июля женщине было предъявлено обвинение в совершении преступления по статье УК РФ «Убийство». Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Первого августа следователи вышли с ходатайством в суд с просьбой поместить женщину под стражу. Однако тогда его рассмотрение было отложено, чтобы защита смогла собрать необходимые документы о личности обвиняемой.

Напомним, расфасованное по пакетам тело музыканта было обнаружено в конце июля в его квартире после того, как в полицию поступило сообщение от адвоката Кохал. Как пояснила адвокат, к ней обратилась жена погибшего, которая рассказала, что расчленила тело мужа после того, как нашла его мертвым в его кабинете.

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Свои действия женщина объяснила тем, что Александр Юшко якобы умер от передозировки наркотиками, а жена не хотела такой бесславной смерти супругу и решила инсценировать его пропажу.

Однако следователи данной версии не поверили, так как первый анализ на наркотики в крови их не выявил. Предположительно, совершила убийство супруга из-за ревности. По неофициальной информации, перед смертью 31-летний Картрайт хотел уйти от 36-летней супруги к более молодой любовнице.

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Жену Картрайта со второй попытки отправили в СИЗО. Личная страница Александра Юшко.

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