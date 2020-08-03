Мурманск, , 17:57 — REGNUM Школы Мурманской области готовятся к приему учеников — если заболеваемость COVID-19 в регионе продолжит снижаться, дети начнут новый учебный год в стенах образовательных учреждений, а не дистанционно. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, сегодня сообщила министр образования и науки Мурманской области Анна Головина.

По ее словам, 1 сентября школьники встретят без традиционных линеек. Учителя проведут классные часы, посвящённые юбилею Победы в Великой Отечественной войне с учётом региональной и районной повестки.

В классах установят обеззараживатели воздуха. Это позволит детям находиться на уроках без маски.Каждое утро у педагогов и школьников будут измерять температуру. В столовых и местах общего пользования установят санитайзеры. В школах будет введён жёсткий график обеззараживания и уборки.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманские власти задумались о снятии ограничений на работу заведений общепита — заболеваемость COVID-19 идет на убыль.

В Мурманской области продолжает снижаться заболеваемость новой коронавирусной инфекцией, власти задумались о снятии ограничений на работу общепита.