Рязань, 3 августа 2020, 17:53 — REGNUM Недочёты выявлены в новом скейт-парке, открытом 1 августа в Рязани. Подрядчик приступил к устранению недостатков, сообщили 3 августа в пресс-службе мэрии.
В управлении благоустройства внимательно осмотрели новый спортивный объект. Специалисты высказали замечания по поводу качества покрытия, на котором проявились микротрещины, и состояния газона. Кроме того, предстоит исправить освещение площадки. Решено было временно закрыть парк для посетителей.
Оплата муниципального контракта будет произведена после устранения всех недостатков.