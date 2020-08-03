Санкт-Петербург, , 17:50 — REGNUM Жену украинского рэпера Александра Юшко, известного под псевдонимом Энди Картрайт, — Марину Кохал — взялся защищать адвокат историка Олега Соколова — Сергей Лукьянов. Сегодня суд должен избрать меру пресечения женщине, обвиняемой в убийстве мужа и расчленении его тела, передает корреспондент ИА REGNUM.

Адвокат Сергей Лукьянов на процессе по делу Соколова Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Напомним, по версии следствия, Кохал не позднее 23:40 мск 29 июля неустановленным способом, но умышленно и с целью причинения смерти мужу, находясь в квартире дома на Невском проспекте, убила Юшко, а затем расчленила его труп с целью сокрытия следов преступления.

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31 июля женщине было предъявлено обвинение в совершении преступления по статье «Убийство», при этом свою вину Марина Кохал не признает. 1 августа следователи вышли с ходатайством в суд с просьбой поместить женщину под стражу. Свою позицию обвинение объяснило тем, что обвиняемая совершила тяжкое преступление, может оказать давление на свидетелей хоть их круг пока и не определен, а также может скрыться от следствия и суда. Помимо того, она не работает и не имеет регистрации в Петербурге.

Однако адвокаты заявили ходатайство о продлении срока задержания на 72 часа чтобы у них было время собрать необходимые документы о личности обвиняемой.

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Сегодня, 3 августа, суд вновь рассмотрит ходатайство следствия.

Напомним, что Сергей Лукьянов является основным адвокатом историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. После убийства мужчина расчленил тело девушки и утопил в Мойке. Процесс по этому делу продолжится 12 августа.

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